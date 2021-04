La PS5 se met à jour

On n’arrête décidément plus Hideaki Nishino (Senior Vice President, Platform Planning & Management de Sony Interactive Entertainment), qui profite de son télétravail pour gérer le blog de PlayStation et poster des petits billets. Cette fois-ci, pas de PS VR, mais des précisions sur les détails de la prochaine mise à jour importante de la PlayStation 5 , qui sera disponible dès demain 14 avril. Pas comme les consoles qui elles, sont toujours en pénurie un peu partout.Dans les grandes lignes, il s’agit en priorité de régler le problème d’espace de stockage de la console. Ainsi, il sera possible d’augmenter le stockage en branchant un support USB compatible, afin d’y déposer des jeux PS5 un peu trop gourmands en place. Faut dire qu’avec 1 To, dont 825 Go de vraiment disponibles et des jeux dépassant très souvent les 50 Go, on est assez vite saturé.Néanmoins, s’il est possible de jouer à des jeux PS4 directement depuis un support USB, il n’en est pas question pour les jeux PS5. Une précision importante, puisqu’il s’agit uniquement d’un déplacement de données, visant ensuite à vous laisser “[...] recopier en toute simplicité vos jeux PS5 sur le stockage interne de la console lorsque vous souhaiterez y jouer. Il est plus rapide de réinstaller des jeux PS5 depuis le stockage étendu USB que de les télécharger à nouveau ou de les copier depuis un disque.” Les jeux étant optimisés pour profiter du SSD de la console, il n’est pas question pour Sony ne nous laisser y jouer sur des supports plus lents. Clairement, Sony n'arrive même plus à cacher son envie de vendre des extensions de stockages propriétaires.Les fonctionnalités sociales auront aussi droit à une mise à jour, notamment la fonction de partage intergénérationnel. Une option assez chouette permettant à une personne sur PS5 de partager son écran de jeu à un ami qui lui, est sur PS4, et même de lui faire tester le jeu à distance (et vice versa). Il faudra évidemment un abonnement PlayStation Plus pour utiliser cette fonction.Le menu Game Base a aussi été revu et corrigé, toujours dans une optique de partage social via du chat. Tout cela est paramétrable et même désactivable si, comme beaucoup, vous aimez être tranquille pendant une session de jeu.D’autres petites nouveautés feront aussi leur apparition, comme le pré-téléchargement des mises à jour des jeux. Rien n’indique si ces mises à jour sont à installer obligatoirement sur le SSD, mais on se doute que oui. On apprend aussi qu’il sera possible de mieux chercher dans votre bibliothèque de jeux et même de masquer certains titres. Par contre, pour faire des dossiers, ça a l’air d’être plus compliqué. Il sera aussi question d’améliorer les écrans de trophées, statistiques et aussi l’application mobile PlayStation App. Tout cela est détaillé par ici.