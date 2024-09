La PS5 Pro sera proposée à 800 euros

PS5 Slim sans lecteur de disque : 449,99 €

PS5 Slim avec lecteur de disque : 549,99 €

PS5 Pro sans lecteur de disque : 799,99 €

Socle vertical pour console PS5 : 29,99 €

Manette sans fil DualSense : 74,99 €

Lecteur de disques pour consoles édition numérique : 119,99 €

Casque-micro sans fil PULSE Elite : 149,99 €

PlayStation Portal : 219,99 €

Manette sans fil DualSense Edge: 239,99 €

PlayStation VR2 : 599,99 €

Comme prévu, ce bon vieux Mark Cerny nous a présenté la PS5 Pro , lors d'une vidéo de 9 petites minutes, faisant un peu le tour des nouveautés de ce nouveau modèle. Celui-ci s'articule sur trois axes et un objectif précis : une amélioration du GPU, un gestion du Ray Tracing de meilleure qualité et le PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) avec de l'IA dedans, le tout avec pour objectif de proposer le meilleur rendu graphique et un 60 FPS constant.Bon autant être honnête, nous ne sommes pas devant une révolution. En fait, nous sommes surtout sur ce que devait être la PS5 lors de sa sortie. Alors oui, cette PS5 Pro est dotée d'un GPU avecet une. Globalement,. Du côté du ray tracing, on nous promet une réflexion et une réfraction plus dynamiques de la lumière (deux à trois fois plus vite). Enfin, lequi permet une meilleure résolution des objets un peu lointains avec un algo d'IA derrière.Sinon, on nous annonce une, une meilleure prise en charge de 8500 jeux PS4 (youpi), du, ainsi que la. Oui, on nous annonce du 8K quand la plupart des joueurs / joueuses possèdent des TV 4K acheté en grande surface pour 400 ou 500 €.Alors si vous êtes intéressé par ce modèle, sachez quand même que la PS5 Pro sera en précommande à partir du 26 septembre, pour. Côté tarif, il va falloir en parler à votre banque puisqueOui, vous avez bien lu : 800 balles, auquel il faudra ajouter un lecteur à 100 € si jamais vous avez un ou deux jeux en physique.Pour rappel, les prix des différentes PS5 :Et si jamais vous voulez quelques accessoires :