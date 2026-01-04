ACTU
La PS5 perd ses clés
par CBL, email @CBL_Factor
Le boot ROM est une petite zone mémoire que va interroger le CPU juste après avoir appuyé sur le bouton marche/arrêt. Cette mémoire contient des clés de chiffrage permettant de valider le bootloader qui va ensuite charger le système d'exploitation. C'est le plus haut niveau de sécurité d'ordinateurs modernes y compris la PS5. Et il semble que les clés de chiffrage en question soient dans la nature. Si ça se confirme, ça va permettre de modifier le bootloader pour charger des versions modifiées de l'OS.
Et le plus beau est que le problème n'est pas patchable vu que le boot ROM de la PS5 est stocké au coeur même de l'APU AMD (CPU + GPU). Comme pour la Switch, Sony va devoir sortir une nouvelle révision matérielle de sa console mais ça veut dire que les 60 millions de PS5 (et Pro ?) en circulation sont piratables. A noter que le hack ne sera pas sans risque. Même si Sony ne peut pas patcher ses consoles, ils peuvent détecter la présence d'un OS modifié et bannir votre compte PSN. En attendant que le hack sorte, il est conseillé d'arrêter de mettre à jour votre console. Mais au fond pour quoi faire ?
Un OS modifié permettra d'installer des applications non signées donc aussi bien des jeux pirates que des émulateurs. Il faudra recompiler les émulateurs en question au format PS5 mais on doute que ça ait beaucoup changé depuis la PS4 donc porter les émulateurs qui tournaient sur des PS4 modifiés ne devraient pas prendre trop de temps. Un OS modifié pourrait même permettre de comprendre en détail comment fonctionne en détail la PS5 afin d'améliorer les émulateurs PS4 et PS5.
Mais là où les choses vont être vraiment intéressantes est de ne pas juste modifier l'OS mais de la remplacer par une distro Linux type Bazzite. Vu la hausse des prix des composants, 500 balles est un bon prix pour une bécane très capable comme la PS5. Imaginez allumer votre PS5 et booter directement sur Steam Big Picture. Ca parait fou mais ça devrait être normal. C'est votre matos. Vous devriez pouvoir en faire ce que vous voulez sans avoir peur d'être banni. Seul Valve semble avoir compris cela en vous laissant une liberté totale sur le Steam Deck. Ils ont même fourni des pilotes pour Windows alors que rien ne les obligeait !
