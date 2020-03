La pomme se paye notre poire

Chez Apple, le matos haut de gamme coûte cher. Mais les accessoires pour le matos haut de gamme coûtent encore plus cher. Des roulettes pour votre Mac Pro ? $399. Elles n'ont même pas de système bloquant. Un pied pour votre Pro Display XDR ? $999. Il ne permet même pas de vraiment régler la hauteur. Mais là où ils se font vraiment plaisir, c'est avec l'iPad Pro. Un stylet ? $129. Un clavier ? $179. Un clavier avec un trackpad ? DEUX CENT QUATRE-VINGT DIX NEUF DOLLARS. HORS TAXES. Ou trois rouleaux de PQ en shittocurrency. Après avoir payé $1100 (hors taxes) pour l'iPad Pro 11" 128 Go et le clavier, tu te retrouves avec un "ordinateur" tout verrouillé qui ne fait même pas tourner les applis clé d'Apple (Final Cut Pro, Logic Pro X et XCode). Pour le même prix tu as un MacBook Air avec un écran 13", 256 Go de stockage et un CPU quad core i7 de dernière génération. ET UNE SORTIE CASQUE.