La Pocket accueille les ROMs

Les trois personnes qui ont réussi à toper une Analogue Pocket seront ravis d'apprendre la sortie de la mise à jour 1.1 . Cette dernière ajoute des trucs utiles comme la possibilité de faire des sauvegardes d'état ce qui est assez dingue pour des jeux sur cartouche. Vous n'avez plus à vous soucier que la pile qui alimente la mémoire pour les sauvegardes soit morte !Mais LA grosse nouveauté s'appelle openFPGA . Si vous vous souvenez, la Pocket ne comporte pas un mais deux FPGAs. Le premier est utilisé par les émulateurs officiels et il est désormais possible d'accéder au second pour installer ce que vous voulez. Analogue a ainsi créé une version Pocket de Spacewar! de 1962 mais il n'a pas fallu longtemps pour que des émulateurs non-officiels arrivent . C'est ridiculement simple à installer : une fois la mise à jour 1.1 faite, il vous suffit de coller les coeurs et les ROMs sur une carte microSD et à vous les joies de l'émulation matérielle portable.