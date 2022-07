La Panoramic Collection de Monument Valley est disponible

Annoncées il y a quelques semaines , les versions PC de Monument Valley et Monument Valley 2 viennent d'arriver sur Steam. Le seul point qui restait à éclaircir au moment de l'annonce était celui de la tarification, et de ce côté-là c'est plutôt une bonne nouvelle puisque chaque jeu ne coûte que 7€ (6€ avec la promo de lancement), voire 12 (ou même 10 actuellement) si vous les prenez en bundle . À ce prix-là, et pour peu que vous soyez passés à côté des versions d'origine sur mobile parce que vous vous êtes juré de n'utiliser qu'un Nokia 3310 jusqu'au jour de votre mort, il n'y a pas vraiment de raison de se priver.