La pandémie continue

Rien ne semble l'arrêter, il se répand inexorablement et chaque jour qui passe, ce sont des milliers de personnes qui succombent. Non, non, pas le covid, mais Valheim.Hier, c'est la barre des 6 millions de copies qui a été franchie par le titre d' Iron Gate Studio et c'est plus qu'impressionnant pour un jeu encore en early access sorti il y a à peine 2 mois.Il faut dire que le jeu à beaucoup d'atouts pour lui : une ambiance visuelle et sonore incroyable, de nombreuses mécaniques de jeu qui se complètent, de la survie, du craft et une courbe de progression dans le jeu qui continue encore et encore.De quoi sûrement atteindre d'autres sommets dans les prochains mois avec toutes les mises à jour déjà planifiées par les développeurs pour enrichir le titre.