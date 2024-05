La Nintendo Switch 2 bientôt présentée

Une annonce sera effectuée lors cette année fiscale, concernant ce que l’on appelle pour le moment, la Switch 2.

Rendez-vous au mois de juin pour un Nintendo Direct qui se focalisera sur les derniers gros jeux à sortir sur Nintendo Switch.

Ce Direct ne contiendra aucune information sur cette prochaine console.

C’est bon. Nintendo , par la voix son président, Shuntarō Furukawa , va enfin présenter la suite de la Nintendo Switch dans les mois à venir. On était déjà un peu au courant depuis le 27 mars via le document Corporate Governance Report , mentionnant en fin de page 5 (oui, on a la lecture qu’on mérite quand on bosse pour Factornews), qu’un éclairage sur “the next game console and business impact of a hardware transition” allait être abordé lors des résultats financiers de fin d’année, partagé en le 7 mai 2024.Aujourd’hui donc, Furukawa a pris la parole via le compte Twitter Nintendo Corporate pour clarifier les choses :De fait, et là je vais prendre mes pincettes, on peut s’attendre à une présentation de cette nouvelle console vers la fin de l’année, voire même en début janvier 2025, comme ce fut le cas pour la Switch. Et quitte à copier/coller ce calendrier, on pourrait tabler sur une sortie courant mars 2025. D’ailleurs, il est aussi bon de noter que si nous n’avons pas de nouvelle de Metroid Prime 4 lors du Nintendo Direct de juin, on peut déjà estimer qu’il serait possiblement un titre de sortie de Switch 2.