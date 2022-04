La news Blizzard du vendredi

Etre testeur de jeu vidéo est un boulot ingrat qui consiste à jouer non-stop au même jeu buggué tout en étant pris de haut par les codeurs et les concepteurs. En plus d'être mal payés, la plupart sont embauchés uniquement pour tester un jeu bien particulier et sont remerciés une fois le jeu sorti. Pourtant c'est grâce au département qualité que vos jeux préférés sortent relativement bien finis. La situation vient de changer pour les testeurs d'Activision-Blizzard : les 1100 testeurs du studio bossant aux US ont été embauchés pour de bon. Cela signifie qu'ils bénéficieront d'avantages sociaux comme une couverture santé et des congés payés. En plus de cela, ils ont tous été augmentés et toucheront un minimum de $20/h. Ne croyez pas une seconde qu'AB fait cela par bonté de coeur. Le marché a beaucoup changé : les jeux-service type CoD Warzone recoivent des mises à jour constantes qui doivent donc être testées. En plus de cela, il est de plus en plus dur de trouver du personnel qualifié. Un grand nombre de travailleurs dans des boulots sous-payés, comme testeur, ont profité de la pandémie pour quitter leur boulot et reprendre leurs études.Mais au fond, le résultat est le même : les testeurs vont pouvoir vivre de leur métier, donc tout le monde y gagne. Sauf les testeurs de Raven Studios. Ces derniers ne recevront pas d'augmentation car ils tentent de former un syndicat ce qui ressemble fort à une tentative d'intimidation de la part d'AB, le studio tentant à tout prix d'éviter que ses employés se syndiquent . A noter que tant que le rachat par Microsoft n'est pas finalisé, MS n'a pas son mot à dire mais la bande à Billou a déclaré qu'elle ne s'opposerait pas à la formation d'un syndicat