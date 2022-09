Zaza et CBL vous avait présenté Wo Long: Fallen Dynasty lors du Xbox & Bethesda Games Showcase à la mi-juin, un titre développé par la Team Ninja et inspiré par le roman historique Les Trois Royaumes qui conte entre autres la chute de la dynastie Han. Tokyo Game Show 2022 oblige, on a eu le droit à un peu de gameplay de cette Action-RPG, mais on a aussi appris qu'une démo temporaire du jeu serait disponible à partir d'aujourd'hui jusqu'au lundi 26 septembre. Mais attention, bien que Wo Long: Fallen Dynasty soit prévu également sur PC, PS4 et Xbox One pour 2023, seuls les petits veinards possesseurs de PS5 et Xbox Series auront le privilège de pouvoir l'installer et la tester. Si comme moi vous n'avez pas de console next-gen, n'hésitez pas à écouter en boucle le générique des Snorky , eux au moins ils sont super gentils.