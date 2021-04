La démo de Resident Evil Village joue les prolongations

L'annonce des dates et heures de disponibilité de la démo de Resident Evil Village était un bordel sans nom : entre les démos exclus PlayStation dispos plus tôt mais moins longtemps et sur des créneaux plus courts, et la démo globale dispo après mais seulement pendant une heure sur un créneau de 24 heures, honnêtement on a vu des allocutions de Jean Castex plus limpides que ça. Capcom a décidé de revoir un peu ses plans et la démo non-exclu PS4/5 sera finalement disponible pour toutes les plateformes (PC, PS4/5, Xbox One/Series, même Stadia - vous vous souvenez de Stadia ?) pendant une semaine, du 2 au 10 mai. Elle ne sera en revanche toujours jouable que pendant une heure, durant laquelle vous pourrez choisir de jouer soit dans le village, soit dans le château. La version complète quant à elle est toujours attendue pour le 7 mai.