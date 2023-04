La démo de Dordogne disponible le temps de la LudoNarraCon

À l'occasion de la LudoNarraCon 2023 , le festival numérique célébrant les jeux narratifs qui se déroulera du 4 au 8 mai , vous aurez la possibilité de voir des documentaires sur les coulisses de certains jeux, des discussions, des expositions et l'opportunité de tester quelques démos. Et justement, nous aurons ainsi la possibilité d'approcher celle de l’intrigant Dordogne sur Steam durant cette période. Le jeu n'a toujours pas de date de sortie , mais on dirait que cela se rapproche. Dordogne est toujours prévu sur PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.