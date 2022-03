L'E3 est mort, vive le roi Geoff

Alors que la Gamescom et le TGS auront bien physiquement lieu cette année (sauf annulation de dernière minute à cause des gens qui ne portent plus leur masque), on ne savait pas trop ce que l'E3 allait nous réserver. On était déjà fixés sur le fait que les allées du Convention Center de LA (et son parking) seraient vides encore cette année, mais on ne savait pas si l'ESA allait organiser quelque chose en ligne. Finalement, l'organisation jette l'éponge pour cette année et laisse donc le champ libre à Geoff Keighley et son Summer Game Fest . Toutefois, d'après IGN , il se pourrait que l'ESA profite de cette année blanche pour concentrer tous ses chakras et revenir en force en 2023. Mais vu les plans qu'ils avaient pour les précédentes éditions, à base de salon dédié aux influenceurs, avant que le Covid ne vienne mettre le bazar, on préférerait presque que l'E3 de l'ESA reste mort pour de bon.