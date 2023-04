La bande-annonce de lancement de Dead Island 2 sort de terre

Après neuf années d'attente, Dead Island 2 sera disponible ce vendredi 21 avril, vous pourrez ainsi tester le système FLESH de Dambuster Studios qui vous permettra de briser procéduralement la peau et les os des zombies sur la très connue "île" de Los Angeles. Bien que le jeu sorte aussi sur nouvelle comme ancienne génération Xbox et Playstation, on observe que pour la version PC exclusive à l’Epic Game Store, il vous faudra peut-être devoir ressusciter votre configuration avec un élément ou deux.