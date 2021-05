L'UE5, c'est l'ami Nanite

Presque un an après avoir révélé aux internets à quel point l'UE5 allait pouvoir secouer l'industrie du jeu vidéo, Epic s'est dit qu'il était temps d'en remettre une couche en nous faisant un nouveau point et ça fait toujours voler des paillettes aux fond des yeux des artistes dans l'attente de pouvoir délivrer une vision sans compromis de leurs univers de jeu.Ceci étant, les fonctionnalités décrites semblent être peu ou prou celles déjà annoncées l'an dernier donc je vous renvoie au papier de CBL pour la partie vulgarisation technique. La bonne surprise c'est qu'Epic a décidé de donner à tous et gratuitement un accès anticipé à l'UE5 dès aujourd'hui et vous pouvez convertir vos projets faits sous la 4.26 (mais pas la 4.27 à venir) et jouer un peu avec d'ici la version finale du moteur prévue début 2022.Reste un tout petit petit point : combien d'images par seconde ? En vrai. D'autant que pour faire tourner la démo à 30fps, les spécifications recommandées sont un CPU 12 coeurs à 3.4Ghz, une Nvidia RTX2080 ou une Radeon 5700XT et 64Go de RAM... Parce que nous promettre des trillions de polygones rendus avec illumination globale en temps réel c'est bien, mais le faire, ce serait mieux. C'est le deuxième point qui jusqu'ici a eu du mal à se réaliser.