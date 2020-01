L'Oculus Quest a enfin son câble officiel

Si pour l’instant, les jeux VR ne font pas toujours de gros cartons, on ne peut pas nier qu’il y a une certaine hyper autour de ce marché, notamment grâce à quelques mascottes comme Beat Saber ou prochainement Half-Life: Alyx . Et pour les casques, c’est plutôt Oculus qui a la côte, surtout avec son duo Oculus Quest et Oculus Rift S Pour ce dernier, pas de problème pour jouer à ses jeux Steam, Epic Games Store ou autre, puisque la connexion à un PC est obligatoire. Par contre pour le Quest, qui mise tout sur son autonomie totale, c’est déjà bien plus compliqué. Mais c’est maintenant officiellement réglé, puisque Facebook a mis à jour le site officiel Oculus, et propose désormais à la vente un câble de 5m , qui peut être livré dans 22 pays, dont la France.Il faudra tout de même activer l'option bêta Oculus Link et débourser 89€ pour ce petit accessoire, mais celui-ci reste pour l’instant ce qui se fait de mieux. On trouve bien des câbles tiers ici et là, mais seul un de la marque Eyglo propose du 5m, et encore, la qualité n’est pas forcément au rendez-vous.Là, on a droit à un bon gros câble en USB 3.2 Gen 1 avec une bande passante de 5 Gb/s, le tout sur 3 A de puissance, histoire de charger le casque en même temps. Et ce n’est une valeur théorique, puisque ce câble n’est pas fait en cuivre, mais plutôt via une fibre optique. Ce qui fait aussi que le câble ne pèse pas lourd, seulement 224gr et est bien moins rigide qu’un câble en cuivre.