L'humanité se patche

Amplitude n'a pas chômé depuis la sortie d' Humankind et vient de sortir un nouveau patch. Il est tellement gros qu'il a même un nom, le Fabius Maximus . Au programme : trois tonnes de corrections de bugs et d'équilibrages. Le jeu inclut désormais le support de mod.io , une sorte de Steam Workshop cross-plateforme.Humankind bosse aussi sur une version du jeu pour Mac M1 (la version pour Mac x86 est déjà sortie). À l'occasion du Día de los Muertos (la Fête Des Morts mexicaine), il y a une série de défis à compléter afin de débloquer des accessoires cosmétiques. Le tout durera jusqu'au 30 novembre. On n'a pas fait de test car honnêtement on n'y a pas encore assez joué mais le jeu d'Amplitude comporte beaucoup de bonnes choses (les batailles, le changement de civ à chaque ère, la gestion des villes/quartiers...) mais pas mal de mauvaises choses (entrer/sortir d'une guerre, l'absence de co-op, l'IA passive...).Et vous ? Continuez-vous d'y jouer ?