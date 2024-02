L'étrange destin des jeux Disque-Monde

Le monde est plein d'injustices mais la plus grande d'entre elle est l'absence d'adaptations vidéoludiques modernes du Disque-Monde. Un JDR dans Ankh-Morpork pourrait donner quelque chose de grandiose. Il y a eu par le passé des jeux Discworld, à savoir une trilogie développé par Perfect Entertainment. Discworld, Discworld II et Discworld ont tout trois été produits, dirigés et écrits par Gregg Barnett avec la bénédiction de Terry Pratchett qui est même mentionné dans le générique Discworld Noir sous la mentions "Far Too Much Interference". Ce sont tous trois des bons point'n click remplis de bonnes idées.Et ils sont introuvables de nos jours de manière légale. Perfect Entertainment a fermé ses portes, Psygnosis (éditeur des deux premiers) a été racheté par Sony et GT Interactive, éditeur de Discworld Noir, a été racheté par Atari. Bref, c'est un beau bordel. Mais les lois anglaises en matière copyright sont bien conçues. Ou presque. Quand une boite ferme, 50% des droits des jeux qu'elle a créée revient à son auteur originel, à savoir Gregg Barnett. Mais les autres 50% vont directement dans la poche de la Couronne representée à l'heure actuelle par le roi Charles III. Greg aimerait bien ressortir les jeux ou des remasters mais il va falloir négocier avec la monarchie. Il explique tout cela dans une interview où il revient sur la genèse des jeux.