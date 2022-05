L'empire des SenS

Il y a plus de 8 ans Limasse Five (alias MaVmAn par chez nous) sortait NaissanceE, un trip existentialiste qui a marqué ceux qui l'ont testé. Il est gratuit sur Steam donc on vous recommande chaudement de l'installer.Limasse Five a commencé à bosser sur un nouveau jeu appelé SenS qui vient de sortir en early access . C'est pour l'instant assez brut de décoffrage mais totalement fonctionnel. Il est question de la perception du temps, de l'espace, de la réalité et de soit-même et le jeu promet d'être encore plus expérimental que NaissanceE.