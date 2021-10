L'arcade a 50 ans

Quel est le tout premier jeu vidéo ? Les experts s'affrontent suivant la définition qu'on donne au medium. On recommande d'ailleurs le docu d'Ahoy à ce sujet . Les premiers jeux vidéo datent des années 50 et pendant longtemps sont le produit de chercheurs ayant trop de temps libre. Au fond c'est assez logique : les chercheurs en question avaient accès à du matos de pointe et surtout des ordinateurs à une époque où ils étaient rares et énormes. Au passage, William Higinbotham, le co-créateur de Tennis For Two, a aussi travaillé sur l'électronique de la première bombe atomique et notamment sur le système de mise à feu.Mais le premier jeu vidéo créé dans un but commercial a été présenté officiellement le 15 octobre 1971 au salon Music Operators of America à Chicago. Il s'agit aussi de la première borne d'arcade avec tout ce que ça implique (design, écran, boutons et monnayeur). Le jeu en question est Computer Space et c'est globalement un clone de Spacewar!, un jeu créé au début des années 60 au MIT. Le problème est que ce n'était pas un clone réussi principalement dû au fait qu'il était trop dur et trop compliqué. Il ne connaîtra qu'un succès mitigé.Computer Space était produit par Nutting Associates, un nom qui ferait beaucoup rire aujourd'hui les anglophones. Mais surtout il était développé par un certain Nolan Bushnell qui quittera Nutting pour former Atari avec Ted Dabney, co-designer de Computer Space. Fin 1972, Atari sortait Pong et ainsi naquit l'industrie du jeu vidéo. Atari finira par sortir sa propre version de Spacewar! avec Asteroids en 1979.