ACTU
L'AGDQ 2026
par CBL, email @CBL_Factor
Ça doit faire 15 ans que les Awesome Games Done Quick existent et 15 ans que je rigole en lisant "AGDQ" à la française. L'édition 2026 commence aujourd'hui à 17h30 heure française. Comme chaque année, c'est un marathon de speedruns qui dure une semaine durant laquelle des joueurs doivent finir une série de jeux le plus vite possible avec parfois des règles rigolotes (yeux bandés, à une main...), le tout devant un public réel et diffusé en live sur Internet. C'est commenté en direct pour expliquer aux spectateurs les trucs et astuces utilisés
La sélection de cette année devrait faire plaisir à tout le monde avec des titres sur toutes les plateformes, pour tous les budgets, de toutes les époques et de tous les styles. Il y aura même un speedrun d'American Truck Simulator ! Ça se suit en direct sur Twitch en anglais sur la chaîne officielle et en français sur Le French Restream. Le but de l'AGDQ est de récolter des dons pour la Prevent Cancer Foundation, une ONG très bien notée. En bonus, il y a une grande diversité dans le choix des "coureurs".
