L'AGDQ 2025

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
 
Ca doit faire 15 ans que les Awesome Games Done Quick existent et 15 ans que je rigole en lisant AGDQ à la française. L'édition 2025 commence aujourd'hui à 17H30 heure française. Comme chaque année, c'est un marathon de speedruns qui dure une semaine pendant laquelle des joueurs font finir une série de jeux le plus vite possible avec parfois des règles rigolotes (yeux bandés, à une main,...), le tout devant un public réel et diffusé en direct sur Internet. C'est commenté en direct pour expliquer aux spectateurs les trucs et astuces utilisés 

La sélection de cette année devrait faire plaisir à tout le monde avec des jeux de toutes les plateformes, de tous les budgets, de toutes les époques et de tous les styles. Il y aura même un speedrun de American Truck Simulator ! Ca se suit en direct sur Twitch en anglais sur la chaîne officielle et en français sur Le French Restream. Le but de l'AGDQ est de récolter des dons pour la Prevent Cancer Foundation, une ONG très bien notée.  En bonus, il y a une grande diversité dans le choix des "coureurs".
