L'AGDQ 2024 : une édition qui a du chien

Les Awesome Games Done Quick 2024 commencent demain à 18H et comme chaque année, on en prend pour une semaine de speedruns le tout pour une bonne cause. Cette édition 2024 se tiendra en personne avec donc un vrai public. Le planning est bourré de bons jeux et de bonnes surprises avec un subtil mélange de rétro et de nouveaux (Baldur's Gate 3 est au programme). Ne manquez pas Gyromite mardi à 20H vu qu'il sera terminé par un chien , une preuve de plus que les canidés sont largement supérieurs aux chats.