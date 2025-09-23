ACTU
L’ANANTA-nnonce est là
par Buck Rogers, email
On vous avait présenté en décembre 2024, le prochain jeu de Naked Rain édité par NetEase Games, le très ambitieux ANANTA. Oui, rappelons qu’il s’agit d’un titre en monde ouvert qui combine le gameplay de Grand Theft Auto, Marvel's Spider-Man, Like a Dragon, Zenless Zone Zero, etc. et il faut reconnaître que ce gloubi-boulga a l’air tentant. Comme une démo sera jouable durant le Tokyo Game Show 2025, qui se déroulera d’ailleurs très bientôt, c’est-à-dire du 25 au 28 septembre, les développeurs en ont profité pour partager en avant-première une bande-annonce de plus sept minutes.
Le monde du jeu semble vivant, même si durant les courtes séquences présentées il est impossible de voir les routines des PNJ. Aussi, de ce que l’on observe, il y a énormément de possibilités au niveau du gameplay. Les déplacements en véhicules ou en mode tisseur de toile semblent fluides, les combats classiques, les phases de tir eux paraîssent être un peu rigide, quant à l’infiltration a l’air de faire le café. ANANTA propose beaucoup de personnalisation, et comme c’est un jeu free-to-play, on ne doute pas que c’est sûrement là où ça tapera dans le portefeuille. Le jeu n’a toujours pas de date de sortie annoncée, mais il est prévu d’arriver sur PC, PS5, iOS et Android.
