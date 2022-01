Kirby et le Monde Oublié : à deux, c'est (peut-être) mieux

Annoncé durant un Nintendo Direct l'année dernière Kirby et le Monde Oublié nous avait intrigués mais n'avait pas refait parler de lui depuis. C'est chose faite aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui nous montre un jeu finalement beaucoup moins "The Last of Kirby of the Wild" qu'on aurait pu l'espérer, avec un monde pas si ouvert que ça et découpé en niveaux de manière assez classique, et surtout apparemment plein de vie, amicale comme hostile. Le jeu sera également jouable à deux, le second joueur prenant alors les commandes de Bandana Waddle Dee. La sortie de ces nouvelles aventures de la boule rose est prévue pour le 25 mars, en exclusivité Switch évidemment.