Kingdom Come: Deliverance II est sorti sur PC, PS5 et Xbox Cerises et tout le monde semble adorer, aussi bien les joueurs que les grands journalistes . Sauf Eurogamer. Mais il suffit de tester la bouffe anglaise pour savoir que ces barbares n'ont pas de goût. Le jeu est la suite directe du premier opus et on joue le rôle d'un fils de forgeron qui va affronter le Saint-Empire Romain Germanique au XVème siècle. Il est ici question d'un JDR qui se veut "réaliste" tout en restant fun.Le jeu est à peu près deux fois plus grand que le premier et compte une centaine de quêtes dont certaines vous plongeront dans des combats contre des dizaines de bonhommes. Tout comme le premier opus, le jeu utilise le CryEngine et tourne à merveille sur des petites configs. Il s'en sort même plutôt bien sur le Steam Deck . Le jeu est en tête des ventes Steam et a fait une pointe à 160 000 joueurs simultanés. Et vous ? Qui a tenté l'aventure ?