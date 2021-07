Alors qu'on attendait Kena : Bridge of Spirits pour la fin août, les developpeurs du studio Ember Lab viennent d'annoncer qu'ils préféraient se donner un petit mois de plus histoire d'avoir le temps de passer une couche de polish supplémentaire. Le jeu arrivera donc sur PS4, PS5 et PC (via EGS) au premier jour de l'automne, le 21 septembre.