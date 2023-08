Keith remplacera Lance

Parmi les trucs moches arrivés cette année il y a eu le décès de Lance Reddick. Ce natif de Baltimore est surtout connu pour avoir interprété Cedric Daniels dans The Wire mais c'est aussi la voix du Commandant Zavala dans Destiny 1 et 2. C'était aussi un fan du jeu qui a passé près de 3000H sur les deux jeux combinés. Il y jouait même la veille de sa mort le 17 mars. Quand la nouvelle a été connue, les joueurs sont allés rendre hommage à son personnage dans le jeu prouvant l'espace d'un instant que tout n'est pas pourri dans la communauté de joueurs.Bungie a donc été confronté à un choix : mettre Zavala à la retraite ou trouver quelqu'un d'autre pour faire sa voix. Ils ont choisi la deuxième option et c'est désormais Keith David qui doublera le commandant. Il n'est pas question de ré-enregistrer les voix existantes. Keith est un vieil ami de Bungie vu qu'il a doublé l'Arbiter Thel 'Vadam dans Halo 2, 3 et 5. Accessoirement il a une filmo longue comme le bras