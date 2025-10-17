ACTU
Keeper : Double Fine fait très phare
par CBL, email @CBL_Factor
Ce n'est pas tous les jours que ça arrive donc ça mérite d'être signalé : un nouveau Double Fine vient de sortir à savoir Keeper. Il n'a pas été dirigé par Tim Schafer mais par Lee Petty qui était déjà en charge de productions Double Fine plus modestes comme Stacking, RAD et Headlander. L'autre particularité de Keeper est que c'est un des rares jeux Double Fine qui n'a pas de dialogues. On joue un phare qui évolue dans un monde surréaliste et qui devient copain avec un oiseau. Ensemble ils doivent résoudre des énigmes.
Les critiques semblent apprécier même si elles pointent du doigt que c'est plus une promenade contemplative qu'un jeu riche en gameplay. C'est vendu 30 balles sur Steam et Xbox Cerises et c'est dans le Game Pass.
