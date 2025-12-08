ACTU
Katsuhiro Harada quitte Bandai Namco
C’est par un simple message sur Twitter, que Katsuhiro Harada annonce son départ de Bandai Namco d’ici la fin de l’année 2025, donc ce mois-ci. Pour les deux au fond de la salle qui ne connaissent pas ce nom, il s’agit du principal visage de la série Tekken, donc pas un lapin de trois semaines.
L’homme aux lunettes noires et au poing fermé n’a cependant pas commencé directement au poste de directeur chez Namco, mais plutôt en tant qu’organisateur de tournois dans les salles d’arcade. Son directeur de l’époque remarque le talent du jeune homme et lui propose un poste de Voice Actor sur le premier Tekken, mais surtout de conseiller. Il est sur le terrain, il sait ce que les joueurs aiment. Puis il bosse sur Tekken 2, toujours en Voice Actor mais aussi sur la partie d’équilibrage des personnages. À partir de là, tout s’enchaîne et il devient Producer sur Tekken 3. Oui, même si Harada est présenté comme le père de la série Tekken, ce n’est pas vraiment le cas. Les deux premiers épisodes sont réalisés par Seiichi Ishii, un ancien de chez Sega.
Bref, la série Tekken va fêter ses 31 ans, et Harada s’est dit qu’il était temps de tirer sa révérence. Les raisons de son départ sont un peu tristes, puisqu’il parle du fait d’avoir perdu bons nombres de ses amis ces dernières années, que ce soit dans le privé ou dans la sphère pro, comme Tomonobu Itagaki dernièrement. Pourtant, il n’est pas vieux, il n’a que 55 ans, mais c’est aussi à cet âge que l’on commence à sérieusement penser à l’avenir, ou en tout cas, au reste des années à venir.
Cependant, il n’a pas apparemment pas pris cette décision hier. On le voit depuis quelques années occuper le poste de Executive producer, notamment sur Shadow Labyrinth ou Tekken 8, ou encore General Producer sur Tales of Arise, Code Vein, The Dark Pictures: Man of Medan, ou encore sur des postes de Global Marketing. La dernière fois qu’il a été Producer sur un jeu, c’était en 2017 avec Pokkén Tournament DX. Depuis, il a pris soin de passer le relais, de faire de la transmission en interne comme savent le faire les boîtes japonaises, afin de garder le savoir même quand les gens quittent l’entreprise.
On ne sait absolument pas ce qu'il va faire à partir de 2026, ni même s’il quitte totalement le milieu du jeu vidéo, ce dont je doute fortement. En attendant, Harada nous propose son dernier grand projet pour la licence Tekken : un mix d’1h nommé TEKKEN: A 30-Year Journey – Harada’s Final Mix, disponible sur Soundcloud. Celle-là, on ne l’avait pas vu venir.
