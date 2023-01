Kansas change, ça change

Déjà trois jours écoulés en 2023 et pas encore une seule news sur American Truck Simulator ? Changeons vite cela ! SCS Software vient de teaser via une courte vidéo quel sera le prochain prochain état ( le prochain étant l'Oklahoma ) à venir s'ajouter à la carte de son jeu, et sans surprise il s'agira du Kansas (le "Sunflower State"). La vidéo est assez représentative de ce que sera cette extension, à savoir un machin tout plat traversé de part en part par de grandes lignes droites où le seul challenge sera de réussir à ne pas s'endormir au volant. En tout franchise, on a hâte que SCS soit débarrassé de cette ligne verticale jusqu'au Dakota qui s'annonce assez chiante, pour que le studio puisse enfin nous proposer de nouveaux états un peu plus funky.