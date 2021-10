Joy-Con Pas Bunny

A l'occasion de la sortie de la Switch OLED, Nintendo a publié une longue interview de ses directeurs techniques pour expliquer les choix faits. Il y a pas mal d'informations pertinantes mais le plus surprenant se trouve dans la quatrième partie dans lequel le constructeur suggère que le problème des sticks des Joy-Cons est inévitable en les comparant à des pneus de voiture qui s'usent avec le temps.Pourtant, les sticks de mes manettes filaire 360 y compris une manette mini sans nom achetée moins de 20 euros continuent de fonctionner comme au premier jour donc on a du mal à comprendre qu'il n'y ait pas de solution durable quitte par exemple à proposer des Joy-Cons plus gros et/ou à utiliser des capteurs à effet Hall sans contact comme dans le Steelseries Stratus Duo Pendant ce temps chez Valve (dont c'est la première console !) on vous explique comment démonter votre Steam Deck et le constructeur s'engage même à fournir des pièces détachées pour de nombreux éléments y compris les sticks. Si Valve vous déconseille de le faire vous-même, il est clair que ça va créer un réseau de réparateurs indépendants qui n'auront probablement pas besoin d'être agréés.