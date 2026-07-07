ACTU
Joueurs, faites-vous entendre !
Si vous nous lisez, vous êtes certainement au courant des deux bombes lâchées coup sur coup par Playstation puis Xbox, et vous êtes surement autant outrés que nous. Dans ce marasme certaines voix commencent à émerger et dénoncent les pratiques honteuses de nos « chers » constructeurs/éditeurs. On s’est donc dit que cela valait le coup de relayer ce qui suit.
Ensuite sur le portail de feedbacks Xbox , un message prends de l’ampleur et reproche pour sa part cette folie furieuse de licenciements massifs et de fermetures de studio (je n’en reviens toujours pas pour ID Software ainsi que pour tous les autres). Si vous avez un compte Microsoft/Xbox, vous pouvez voter pour faire monter ce commentaire, faites-vous plaisir.
Enfin nous vous invitons à nous donner en commentaire les liens vers d'autres initiatives de ce genre, si vous en avez.
(NdCLB : vous pouvez aussi annuler vos abonnements Xbox Game Pass / PS Plus en signe de protestion)
Fire in the hole !
Tout d’abord la pétition Don’t Kill the Disc qui vise à rassembler les voix mécontentes de l’arrêt annoncé du format physique (comprenez les disques Blu-Ray) et à demander à Sony de revenir sur cette décision. L’initiateur de la pétition a d’ailleurs fait un point d’étape hier, avec un compteur affichant 130 000 signatures et des relais de poids comme IGN, Kotaku, Digital Foundry, ou encore DoesItPlay.org (et donc Factornews).
Au moment d’écrire ces lignes nous en sommes à 186 200.
De son côté Sony, après plusieurs jours de mutisme complet face à la grogne des joueurs sort de son silence pour nous parler … de son stick Arcade.
Les commentaires sont délicieux.
Au moment d’écrire ces lignes nous en sommes à 186 200.
De son côté Sony, après plusieurs jours de mutisme complet face à la grogne des joueurs sort de son silence pour nous parler … de son stick Arcade.
Les commentaires sont délicieux.
Ensuite sur le portail de feedbacks Xbox , un message prends de l’ampleur et reproche pour sa part cette folie furieuse de licenciements massifs et de fermetures de studio (je n’en reviens toujours pas pour ID Software ainsi que pour tous les autres). Si vous avez un compte Microsoft/Xbox, vous pouvez voter pour faire monter ce commentaire, faites-vous plaisir.
Enfin nous vous invitons à nous donner en commentaire les liens vers d'autres initiatives de ce genre, si vous en avez.
(NdCLB : vous pouvez aussi annuler vos abonnements Xbox Game Pass / PS Plus en signe de protestion)