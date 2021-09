Je vous pisse à la raie ! - Ondule Deray !

Si vous bossez dans une boite d'info, il est fort probable que le PC du boulot soit connectée à une grosse boite noire qui fait bip bip de temps en temps. Il s'agit d'un onduleur. Le rôle de ce dernier est triple : protéger votre matos des surtensions, fournir un courant stable et fonctionner sur batterie en cas de coupure de courant.Il y encore quelques années, avoir un onduleur à la maison n'était pas une nécessité mais entre le réchauffement climatique et le vieillissement des installations il vaut mieux être prudent et passer à la caisse, surtout pour les gens qui bossent de chez eux. Le principe est simple : vous branchez l'onduleur au secteur et vos appareils à l'onduleur. Les onduleurs ont deux types de prises : celles qui sont reliées à la batterie en plus de protéger des surtensions et celles qui protègent uniquement contre les surtensions.L'idée est de relier votre PC et un écran aux prises "batterie". Comme ça en cas de coupure, vous avez environ 30 minutes d'autonomie, largement le temps de sauver vos documents en court et d'éteindre proprement votre PC. Branchez le reste (deuxième écran, imprimante, enceintes, NAS...) aux prises "surtensions". Certains collent le NAS sur batterie mais du coup il faut s'assurer que le réseau ne tombe pas pour que ce soit utile.Plusieurs constructeurs proposent des onduleurs, le plus connu étant APC (et c'est français !). Les prix grimpent vite et dépendent du nombre de prises ainsi que de la puissance électrique. Les modèles avancés ont souvent des ports Ethernet pour protéger votre matos des surtensions réseau voir un petit écran LCD affichant la puissance de sortie. Celui que j'utilise ne semble pas être vendu en France donc je vais tenter de recommander un modèle similaire, le Eaton Ellipse​ ECO 1600 USB Evidemment si vous avez un PC portable (ou une Switch !) le problème de pannes de courant disparait mais je vous recommande d'utiliser une multi-prise protégeant des surtensions . Branchez aussi votre matos important dessus (consoles, TVs, routeur...).