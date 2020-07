Daisuke Ishiwatari : directeur de la série Guilty Gear

Kazuto Sekine : directeur des systèmes de combats du studio

Akira Nishitani : producteur de de Fighting EX Layer

Katsuhiro Harada : producteur de la série des Tekken

Motohiro Okubo : producteur de Soulcalibur VI

Shuuhei Matsumoto : producteur de Street Fighter V

Takayuki Nakayama : directeur de Street Fighter V

Yuhei Shinbori : producteur de Dead or Alive 6

Yasuyuki Oda : producteur de Samurai Shodown (2019)

Nobuyuki Kuroki : réalisateur de Samurai Shodown (2019)

Si samedi à 2h du matin, vous ne savez pas quoi faire et que vous aimez la bagarre, lapourrait sans aucun doute vous intéresser. Pour l’instant, il n’est pas question d’annonces exclusives, mais plutôt de discussion autour des jeux de combats et de l’esport, le tout avec du beau monde autour de la table, provenant que Arc System Works Koei Tecmo et SNK Comme d’habitude avec ce genre de table ronde, quelques petites actualités tomberons ici et là, comme des dates de sorties de projets, ou même tout simplement des projets communs, etc. Tout cela sera visible sur les différentes chaînes YouTube des éditeurs. Donc cette actu aura probablement droit à une mise à jour.