Ixion, le Frostpunk, Frostpunk de l'espace...

Prenez un petit air de Homeworld pour la mise en scène et la musique d'ambiance, une inspiration Frostpunk pour la cité circulaire, les ressources à ramasser et les évènements décisionnels et ajoutez-y une gestion multi-échelles et vous aurez une petite idée de ce que propose Ixion , le nouveau jeu des petits frenchies d'Angoulème de Bulwark Studios . Si les images de cette news vous en touchent une et que ça fait bouger l'autre, alors n'hésitez pas à tester la démo jouable dont je les ai extraites et qui en une petite heure vous montrera un jeu qui pourrait se révéler une bonne surprise pour cette année 2022.