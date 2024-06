AMD reste Zen alors soyons Zen

Ryzen 9 9950X : 16 coeurs, 5,7 GHz max, 80 Mo de cache L3

Ryzen 9 9900X : 12 coeurs, 5,6 GHz max, 76 Mo de cache L3

Ryzen 7 9700X : 8 coeurs, 5,5 GHz max, 40 Mo de cache L3

Ryzen 5 9600X : 6 coeurs, 5,4 GHz max, 38 Mo de cache L3

Ryzen 9 5900XT : 16 coeurs (4 de plus que le 5900X), 4,8 GHz max, 72 Mo de cache L3, TDP de 105W

Ryzen 9 5800XT : 8 coeurs, 4,8 GHz max, 36 Mo de cache L3, TDP de 105W

AMD et Intel continuent de se tirer la bourre pour le marché des processeurs "grand public" avec des guillemets car ils coûtent les yeux de la tête. Cette fois, c'est au tour d'AMD de dégaîner ses nouveaux proc' fondés sur la toute nouvelle architecture Zen 5. Elle n'a rien de révolutionnaire : elle utilise toujours le socket AM5, la DDR5 et le PCIe 5.0. Mais ça reste une vraie nouvelle architecture et on nous promet 16% en plus d'instructions exécutées par cycle d'horloge.Les quatre premiers processeurs annoncés reprennent le schéma des générations précédentes :Un des gros progrès est l'efficacité énergétique.Si le 9950X conserve un TDP équivalent au 7950X (170W), le 9900X ne tape que les 120W contrairement aux 170W du 7900X. Quant aux 9700X et 9600X, ils ne consomment que 65W contre 105W pour leurs équivalent Zen 4. AMD promet que le 9950X est plus puissant que le 14900K d'Intel aussi bien en jeu qu'avec les applications pro. Il est question de +13% pour Cyberpunk 2077, de +21% pour Cinebench R24 et de +56% dans Blender. Il doit probablement aussi être plus facile à refroidir. Evidemment on attendra les benchmarks indépendants pour confirmer le tout.Ces quatre nouveaux CPU sortiront en juillet. Pour ceux qui n'utilisent leur PC que pour le jeu, on conseille tout de même d'attendre les éventuelles versions X3D gavées de cache L3. Mais ce n'est pas tout ! Il y avait des rumeurs comme quoi AMD comptait sortir des nouveaux processeurs pour son socket AM4 et elles étaient vraies. En juillet, AMD va aussi lancer deux nouveaux modèles utilisant des coeurs Zen 3 :En clair, le 5900XT est un 5950X un poil plus lent tandis que le 5800XT est un 5800X un poil plus rapide. AMD nous dit que pour les jeux, le 5900XT est aussi rapide que le 13700K d'Intel. Alors quel est l'intérêt de sortir des nouveaux processeurs avec une vieille architecture ? Pour les joueurs, c'est l'occasion de donner un bon coup de boost à un vieux système (le socket AM4 a été introduit en 2017 avec Zen 1) sans avoir à changer de RAM ou de carte mère pour peu pour que le constructeur de cette dernière sorte un nouveau BIOS.Encore faut-il que les processeurs en question sortent à un prix décent car sinon, le 5800X3D reste le CPU de choix pour les jeux pour ceux qui sont en socket AM4. Mais il n'est pas dit qu'il en reste beaucoup et qu'AMD continue à en fondre.