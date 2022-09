Intel dévoile ses nouveaux CPU pour petites futées

Encore un hasard du calendrier, Intel a attendu le jour de la mise en vente par AMD de sa nouvelle famille de processeurs pour dévoiler la nouvelle génération de CPU pour PC de bureau, les Core de 13ème génération, Raptor Lake de leur petit nom. Ceux-ci reprennent la même architecture que la précédente génération Alder Lake, avec des puces séparées en P-core et en E-core, mais en augmentant le nombre de ces derniers dans tous les nouveaux CPU. Ainsi, le porte-étendard i9 13900K passe à 8 P-cores et 16 E-cores (pour un total de 32 threads, seuls les P-cores étant multi-threadés), le i7 13700K à 8/8, et le i5 13600K à 6/8. Pour ce qui est du gain de performances apporté par ces nouvelles puces, Intel parle de 15% en moyenne dans les jeux sans trop entrer dans les détails : on suppose que ça les mettra au même niveau que les Ryzen 7000 ou que l'excellent Ryzen 5800X3D.Champion de la montée en fréquences depuis toujours, même si les Ryzen 7000 semblent avoir du GHz à revendre, Intel fait grimper le 13900K jusqu'à 5.8 GHz en boost sur les P-Cores, ce qui plaira aux jeux souvent encore plus adeptes du nombre de Hz que du nombre de threads. La consommation (annoncée) reste similaire à celle de la génération précédente, et le 13900K avalera une nouvelle fois ses 250W en pleine charge - tout comme le 13700K, et c'est la mauvaise surprise de cette année, puisque son prédécesseur était beaucoup plus frugal. Même le "petit" i5 pourra monter jusqu'à 180W. Comme pour les nouveaux processeurs AMD, prévoyez donc une grosse alimentation, et un encore plus gros système de refroidissement.Qui dit nouveaux processeurs dit presque obligatoirement nouveaux chipset, et on accueillera donc en même temps les cartes mères Z790. En plus de la DDR5, celles-ci supporteront encore la DDR4, et pour ceux souhaitant absolument faire un upgrade inutile mais à l'économie, les cartes mères Z690 sorties avec les CPU Alder Lake seront compatibles avec les nouveaux processeurs.Niveau prix, Intel reste plutôt raisonnable puisqu'ils s'étaleront de 319$ pour le 13600K à 589$ pour le 13900K, en passant par 409$ pour le 13700K - avec la possibilité de gratter un peu en prenant un des modèles KF dépourvus de puce graphique intégrée. Attention toutefois, comme nous l'a rappelé Nvidia il y a peu ou AMD aujourd'hui, les prix en euros n'ont plus rien à voir avec ceux en dollars, donc ajoutez environ 150 à ces chiffres pour avoir une idée des tarifs une fois que les puces auront traversé l'Atlantique. La sortie de ces nouveaux CPU est prévue pour le 20 octobre.Enfin, comme quelqu'un chez Intel aime visiblement bien rigoler avec le calendrier, il a aussi annoncé que la carte graphique Arc A770, soit le plus gros modèle, arrivera en magasins le 12 octobre. On ne sait pas si cette personne en a une énorme paire ou est juste complètement suicidaire. En revanche, la carte ne sera vendue que 329$, donc encore moins cher que la GeForce RTX 3060 Ti avec laquelle on la soupçonne de vouloir rivaliser. Si les performances sont au rendez-vous et que les drivers ressemblent enfin à quelque chose, Intel a peut-être un coup à jouer.