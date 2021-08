Indie World : demain pour l'apéro

Comme d’habitude, Nintendo débarque sans prévenir (comme moi) et annonce un nouveau rendez-vous ! Cette fois-ci, il s’agit d’un Indie World, une sorte de spin-off de Nintendo Direct mais dédié aux jeux indépendants. Sortez vos plus beaux agendas et cochez donc la case “mercredi 11 août à 18h”. Donc demain au final.On m’a glissé dans l’oreille que cette vidéo aura une durée de 20 minutes. C’est court, mais ça laisse largement le temps de parler des prochains gros jeux indés que l’on attend sur Switch. Ce sera évidemment l’occasion de revoir les titres du dernier rendez-vous d’avril dernier, où l’on a découvert un peu plus en détails Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge GetsuFumaDen: Undying Moon ou encore Oxenfree 2: Lost Signals . Comme d’habitude, ce sera visible un peu partout, mais surtout sur Factornews avec un gros résumé qui vous mâchera le boulot.