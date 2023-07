Deux mauvaises nouvelles sont tombées pour les fans qui attendaient Immortals Fenyx Rising 2 et/ou le reboot de Little Big Adventure . Les deux jeux ont été purement et simplement annulés. Pour le premier, Ubisoft a confié avoir réaffecté les ressources sur d’autres projets , et pour le second le studio 2.21 n’a malheureusement pas trouvé d’éditeur. Dommage.