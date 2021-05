Il faut de tout pour faire un Necromonde

A moins d'un mois de la sortie de Necromunda: Hired Gun , Focus et Streum On balancent une vidéo de gameplay du jeu qui présente l'aspect RPG du jeu : quêtes, loot, améliorations... On y voit aussi des environnements gigantesques et des combats nerveux ce qui est la marque de fabrique de Streum On. Le tout donne méchamment envie. Et si le jeu est buggué, vous pourrez taper sur Fougère, la plante en podcast de Factor, vu qu'il est QA sur le projet.La musique du jeu est composée par __MaX__, le codeur front-end du site, et une partie de la BO a été mise en ligne. Warhammer 40,000 oblige, il s'agit surtout de LoFi Hip Hop avec des touches de trap. Je plaisante. C'est du bon gros métal qui tâche, le genre qui fera criser vos voisins réactionnaires. __MaX__ a expliqué sa démarche artistique sur le blog de Focus