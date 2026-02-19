Logo Factornews texte
ACTU

ACTU

Il est frais mon Fresco

Laurent par Laurent
 
Un petit tour en Égypte de temps en temps fait toujours plaisir et avec Fresco, vous pourrez la découvrir sous deux perspectives : celle d'un explorateur en 3D et celle d'un des personnages des célèbres frises égyptiennes et donc en 2D. Manipuler un avatar 2D dans un univers 3D n'est pas nouveau mais le fait de permuter de l'un à l'autre promet des énigmes bien sympathiques. Kelonia Games n'a pas encore annoncé de date de sortie mais la page Steam et son trailer permettent déjà de se faire une idée.
