IGN Entertainment rachète Gamer Network, et vire du monde

mais aussi quelques parts dans Outside Xbox, Digital Foundry et Hookshot (Nintendolife, PushSquare, PureXbox et Time Extension)

Vous le savez tout aussi bien que moi, la presse jeux vidéo subit, et ce depuis quelques années, de gros problèmes financiers qui se traduisent souvent par des rachats de petites structures par de bien plus grosses, le tout suivi par un changement de ligne éditoriale. De toute façon, et j’active mon mode vieux con, “les jeunes ne lisent plus, ils ne font que scroller sur les réseaux sociaux perdent le fil d’un texte qui fait plus de 254 caractères, alors autant faire de la presse poubelle pour faire du clic, ça fonctionnera tout autant.”Evidemment, ce n’est pas ce que j'espère, mais on vient d’apprendre le rachat de Gamer Network Limited par IGN Entertainment , pour un montant évidemment totalement caché. Si vous ne connaissez pas Gamer Network, c’est normal. Mais peut-être que son ancien nom vous parlera un peu plus : Eurogamer Network Limited.Concrètement, le groupe IGN (bien plus gros qu’on ne le pense) vient de s’offrir quelques nouveaux sites web :Évidemment, comme Gamer Network Limited est basé à Brighton (Angleterre), cela s’accompagne de licenciements. On ne sait pas encore combien de personnes, mais ça fout encore un coup au moral. On sait déjà que la rédac cheffe de VG247, Stephany Nunneley-Jackson (20 ans d'expérience) vient de perdre son poste, tout comme le rédac chef de GamesIndustry.biz, Brendan Sinclair , sans oublier Alice Bell , rédac cheffe adjointe de Rock Paper Shotgun.Au passage, côté français, cela ne s'annonce pas bien mieux pour Gamekult.com. Je vous laisse avec le thread Twitter de Cael , expliquant les problèmes en interne.