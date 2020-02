I'm a Houser baby so why don't you can me

Et de deux! Dan Houser est le deuxième des quatre mousquetaires à quitter Rockstar Games après Leslie Benzies en 2016 . Le départ sera effectif en Mars. Frangin de Sam et co-fondateur du studio, Dan était le scénariste de tous les GTA depuis GTA London mais aussi celui de Bully et des deux Red Dead Redemption Les raisons de ce départ sont inconnues mais on a appris la nouvelle via un document financier de Take Two (maison-mère de Rockstar) qui se contente de remercier Dan pour son travail. Mais le plus bizarre est la déclaration de Rockstar Games qui mentionne juste le fait que Sam Houser reste le patron du studio.