Humble à la rescousse des Kangourous !

À moins d’avoir vécu dans une réalité parallèle climato-sceptique dans laquelle le réchauffement climatique n’existe pas, vous avez sûrement entendu parler des incendies en Australie. On n’en a jamais vu des comme ça. Vous voulez aider ? Mais vous ne savez pas comment ? Ça tombe bien, parce que HumbleBundle a pensé à vous ! Eux aussi ils veulent qu’on s’amuse, et qu’on aide un peu l’Australie en même temps. Pour ça, ils ont monté un petit bundle très sympa.Grâce au Humble Australia Fire Relief Bundle , vous allez pouvoir choper des jeux très sympa comme notamment Hollow Knight Void Bastards , Armello, Hands Of Fate 2. Au final, ce sont 29 jeux, pour 25$. La cerise sur le gâteau, c’est que 100 % de ce que vous allez mettre ira directement à la rescousse des koalas, kangourous, mais aussi toutes ces espèces qui meurent mais n’ont pas la chance d’être aussi connues.