Humankind : une démo, une date et une bande-annonce

Après s'être attaqué au 4X futuriste et au 4K médieval fantastique, Amplitude s'apprête à marcher sur les plates-bandes de Sid Meier avec Humankind, leur version de Civilization. Le jeu sortira en Avril 2021 sur Steam, EGS et Stadia. Si vous le précommandez , vous recevrez des merdouilles numériques comme la possibilité de (re)construire la cathédrale Notre-Dame mais aussi la BO du jeu composée par Arnaud Roy . C'est la cinquième collaboration de l'artiste avec le studio vu qu'il a composé les musiques de tous les jeux Endless.Une démo du jeu est accessible pendant les sept prochains jours et permet de jouer pendant 100 tours. La démo est par contre une exclu Stadia car rien de tel qu'un jeu de stratégie au tour par tour qui pourrait tourner sur le PC de ma grand-mère pour démontrer la puissance du cloud.