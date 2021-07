Hudson à nouveau Casey

Casey Hudson était célibataire de l'industrie du JV depuis son deuxième divorce avec BioWare fin 2020. Mais le papa de Mass Effect n'a pas pris une retraite anticipée. Il vient de fonder un nouveau studio appelé Humanoid Studios et pour l'instant c'est à peu près tout ce qu'on sait mais vu le passif du bonhomme, on doute qu'il bosse sur un jeu de golf érotique.Et vous allez me dire qu'un seul gugus ne fait pas tout et qu'il y a toujours une grosse équipe derrière. Et vous avez raison. Mais justement quand un grand nom comme Casey Hudson, Jade Raymond, le combo Jason West/Vince Zampella ou Hideo Kojima fonde un studio, ils sont souvent suivis par une bande de vétérans qui ont bossé sur les jeux qui sont associés aux grands noms en question.