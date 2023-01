[Hors Sujet] Stephen Colbert joue à la Marelle

Suite au succès du Seigneur Des Anneaux, à peu près tous les bouquins célèbres d'heroic fantasy (et ses dérivés) ont été adaptés en films ou en séries : Eragon, Narnia, La Roue Du Temps, Le Trône De Fer, La Tour Sombre, un bon paquet de Pratchett,... avec plus ou moins de succès. Mais LA série de bouquins que j'adule, le Cycle des Princes d'Ambre de Roger Zelazny, avait été oubliée. Jusqu'à aujourd'hui.Stephen Colbert, en plus d'être un fantastique animateur télé, est un super fan d'heroic fantasy et particulièrement du Seigneur Des Anneaux . Mais c'est aussi fan des Princes D'Ambre et il vient d'annoncer qu'il allait produire une adaptation TV des bouquins en partenariat avec Skybound , la boite de prod de Robert Kirkman (The Walking Dead). Il n'y a pas encore de distributeur annoncé donc vous avez probablement encore quelques années pour lire les bouquins afin d'être déçu par l'adaptation. Oh pardon de quoi ça parle ? Politique. Famille. Pouvoir. Magie. Multvers. Tarot. Intelligence Artificielle. Diamond Shotguns. Chaos.