Horizon Forbidden West arrive à bon port

N'achetez pas la version PC de Dragon's Dogma 2 . En plus d'être blindé de micro-transactions, c'est un portage absolument honteux qui mettra à genoux les PCs les plus costauds. Par contre jetez vous sur la version PC de Horizon Forbidden West. C'est un petit bijou d'optimisation concocté par Guerilla Games et Nixxes. Ils expliquent comment ils ont fait à Digital Foundry . Vous pourrez même y jouer sur Steam Deck en sacrifiant le niveau de détails et avec un petit coup de FSR.