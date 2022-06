Prévu pour cette fin d'année 2022, Homeworld 3 vient d'être repoussé à "la première moitié de 2023" par Gearbox Publishing et BlackBird Interactive dans un long post faisant aussi office de journal des développeurs. Les motifs invoqués sont comme souvent un polissage à la hauteur de l'attente des fans, mais aussi "des conditions saines et supportables jusqu'au bout pour les développeurs". Une initiative louable car on ne le redira jamais assez : le crunch, c'est mal.